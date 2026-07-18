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Ciné Plein Air : « Vaiana « , Le New Vox, Langres

dimanche 26 juillet 2026 · Le New Vox · Langres

Ciné Plein Air : « Vaiana « , Le New Vox, Langres

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Lieu
Le New Vox
Adresse
15, rue Grand Bie, Langres
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne

Ciné Plein Air : « Vaiana  » Dimanche 26 juillet, 21h30 Le New Vox Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T21:30:00+02:00 – 2026-07-27T00:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T21:30:00+02:00 – 2026-07-27T00:30:00+02:00

Ciné Plein Air : « Vaiana « 

Le New Vox 15, rue Grand Bie, Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/?EMS0047#home »}]
Ciné plein air

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