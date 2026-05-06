Langres

Exposition d’artistes locaux

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07 2026-08-28 2026-09-18

Tout public

A l’intérieur de l’auberge, un mur permet à des artistes d’exposer leurs oeuvres. L’exposition change toutes les 3 semaines. .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 72 41 68 00 bonjour@legout-desautres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition d’artistes locaux Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres