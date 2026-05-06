Exposition d’artistes locaux Langres
Exposition d’artistes locaux Langres vendredi 17 juillet 2026.
Langres
Exposition d’artistes locaux
Le Goût des Autres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07 2026-08-28 2026-09-18
Tout public
A l’intérieur de l’auberge, un mur permet à des artistes d’exposer leurs oeuvres. L’exposition change toutes les 3 semaines. .
Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 72 41 68 00 bonjour@legout-desautres.fr
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English :
L’événement Exposition d’artistes locaux Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres
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