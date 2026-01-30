CAFE EPHEMERE & EXPOSITIONS Langres
CAFE EPHEMERE & EXPOSITIONS Langres lundi 20 juillet 2026.
Langres
CAFE EPHEMERE & EXPOSITIONS
Tour Saint-Jean Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-20
Tout public
Le café éphémère à la Tour Saint-Jean vous propose boissons et glaces et des exposition:
– Langres, grandeur des évêques et croisée des pèlerins
– 40 ans des Hallebardiers
– confrérie des Taste-Fromages
– L’histoire du pigeonnier militaire
Boissons, glaces en terrasse .
Tour Saint-Jean Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 88 21 87 chatel.b@free.fr
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English :
L’événement CAFE EPHEMERE & EXPOSITIONS Langres a été mis à jour le 2026-05-23 par Antenne du Pays de Langres
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