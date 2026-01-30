Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CAFE EPHEMERE & EXPOSITIONS Langres

CAFE EPHEMERE & EXPOSITIONS Langres

CAFE EPHEMERE & EXPOSITIONS Langres lundi 20 juillet 2026.

Adresse : Tour Saint-Jean

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

CAFE EPHEMERE & EXPOSITIONS

Tour Saint-Jean Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-20

Tout public
Le café éphémère à la Tour Saint-Jean vous propose boissons et glaces et des exposition:

– Langres, grandeur des évêques et croisée des pèlerins
– 40 ans des Hallebardiers
– confrérie des Taste-Fromages
– L’histoire du pigeonnier militaire

Boissons, glaces en terrasse   .

Tour Saint-Jean Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 88 21 87  chatel.b@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CAFE EPHEMERE & EXPOSITIONS Langres a été mis à jour le 2026-05-23 par Antenne du Pays de Langres

À voir aussi à Langres (Haute-Marne)