Langres

CAFE EPHEMERE & EXPOSITIONS

Tour Saint-Jean Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-20

Tout public

Le café éphémère à la Tour Saint-Jean vous propose boissons et glaces et des exposition:

– Langres, grandeur des évêques et croisée des pèlerins

– 40 ans des Hallebardiers

– confrérie des Taste-Fromages

– L’histoire du pigeonnier militaire

Boissons, glaces en terrasse .

Tour Saint-Jean Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 88 21 87 chatel.b@free.fr

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English :

L’événement CAFE EPHEMERE & EXPOSITIONS Langres a été mis à jour le 2026-05-23 par Antenne du Pays de Langres