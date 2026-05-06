Café dys Langres
Café dys Langres samedi 18 juillet 2026.
Langres
Café dys
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Tout public
Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie autres troubles dys… Cela vous concerne ? Comment vivre au quotidien avec ces troubles spécifiques du langage, et comment accompagner au mieux les personnes qui en sont atteintes ? Venez échanger avec les membres de l’association APEDYS 52 ! .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Café dys Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres
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