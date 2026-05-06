Langres

Café dys

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Tout public

Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie autres troubles dys… Cela vous concerne ? Comment vivre au quotidien avec ces troubles spécifiques du langage, et comment accompagner au mieux les personnes qui en sont atteintes ? Venez échanger avec les membres de l’association APEDYS 52 ! .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Café dys Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres