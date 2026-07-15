Informations pratiques

Langres

Café éphémère exposition et animation

Tour Saint-Jean Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-20

Tout public

Tous les jours,

Langres, de la grandeur des évêques à la croisée des pèlerins,

Les 40 ans de la Cie des Hallebardiers,

La Confrérie des Taste-Fromages de Langres,

L’histoire de la Tour Saint-Jean

Greetings ! Cours d’anglais du 20 juillet au 17 août à 21h

Travail de dentelles avec la couturière Lucie Mercier

µJeux de cartes et de société

Boissons, glaces .

Tour Saint-Jean Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 88 21 87 chatel.b@free.fr

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English :

L’événement Café éphémère exposition et animation Langres a été mis à jour le 2026-07-10 par Antenne du Pays de Langres