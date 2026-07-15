Café éphémère exposition et animation Langres
lundi 20 juillet 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Café éphémère exposition et animation
Tour Saint-Jean Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-20
Tout public
Tous les jours,
Langres, de la grandeur des évêques à la croisée des pèlerins,
Les 40 ans de la Cie des Hallebardiers,
La Confrérie des Taste-Fromages de Langres,
L’histoire de la Tour Saint-Jean
Greetings ! Cours d’anglais du 20 juillet au 17 août à 21h
Travail de dentelles avec la couturière Lucie Mercier
µJeux de cartes et de société
Boissons, glaces .
Tour Saint-Jean Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 88 21 87 chatel.b@free.fr
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English :
L’événement Café éphémère exposition et animation Langres a été mis à jour le 2026-07-10 par Antenne du Pays de Langres
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