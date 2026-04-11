Langres

Atelier Jeune Public Peinture et camaïeu

Maison des Lumières Denis Diderot Langres Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Tout public

Les enfants découvrent les tableaux de la Maison des Lumières. Ils observent les couleurs, les dégradés et les camaïeux. En atelier, ils s’inspirent de ce qu’ils ont vu pour faire leur propre peinture à rapporter chez eux.

Pour les 7-11 ans de 14h à 15h30

Pour les 4-6 ans de 16h15 à 17h15

Réservation obligatoire .

Maison des Lumières Denis Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Atelier Jeune Public Peinture et camaïeu Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres