Atelier Jeune Public Peinture et camaïeu Langres
Atelier Jeune Public Peinture et camaïeu Langres mercredi 22 avril 2026.
Langres
Atelier Jeune Public Peinture et camaïeu
Maison des Lumières Denis Diderot Langres Haute-Marne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Tout public
Les enfants découvrent les tableaux de la Maison des Lumières. Ils observent les couleurs, les dégradés et les camaïeux. En atelier, ils s’inspirent de ce qu’ils ont vu pour faire leur propre peinture à rapporter chez eux.
Pour les 7-11 ans de 14h à 15h30
Pour les 4-6 ans de 16h15 à 17h15
Réservation obligatoire .
Maison des Lumières Denis Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
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English :
L’événement Atelier Jeune Public Peinture et camaïeu Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres
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