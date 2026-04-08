Langres

Concert Éclairer l’esprit

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Tout public

Organisé par le Forum-Diderot-Langres La musique au temps de Diderot. Au coeur du XVIIIe siècle, alors que les salons parisiens bruissent de débats philosophiques et littéraires, la musique instrumentale s’émancipe et s’invente. Violons et clavecin dialoguent dans un subtil équilibre entre élégance française et virtuosité italienne. Diderot, grand amateur de musique, a participé à ce mouvement. Musiques de Couperin,

Leclair, Mondonville, Rameau…

Tout public

Durée 1h15 .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 86 81 86 44 forumdiderotlangres@gmail.com

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English :

L’événement Concert Éclairer l’esprit Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres