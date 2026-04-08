Langres

Atelier Geek Lab Borne d’arcade Pixel Party

Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-05-06

Tout public

Affrontez-vous sur la borne d’arcade Pixel Party ! Une myriade de jeux rétro allant des années 1970 jusqu’aux années 2000. A la manière des jeux de cafés qui ont fait les débuts du jeu vidéo, découvrez ou redécouvrez les premières expériences vidéoludiques.

La valise est prêtée par la Médiathèque départementale de la Haute-Marne.

Tout public à partir de 8 ans

Gratuit

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h

mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

samedi et dimanche fermé .

Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr

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English :

L’événement Atelier Geek Lab Borne d’arcade Pixel Party Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres