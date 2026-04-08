Atelier Geek Lab Borne d’arcade Pixel Party Langres
Atelier Geek Lab Borne d’arcade Pixel Party Langres mercredi 6 mai 2026.
Langres
Atelier Geek Lab Borne d’arcade Pixel Party
Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-05-06
Tout public
Affrontez-vous sur la borne d’arcade Pixel Party ! Une myriade de jeux rétro allant des années 1970 jusqu’aux années 2000. A la manière des jeux de cafés qui ont fait les débuts du jeu vidéo, découvrez ou redécouvrez les premières expériences vidéoludiques.
La valise est prêtée par la Médiathèque départementale de la Haute-Marne.
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
samedi et dimanche fermé .
Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr
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English :
L’événement Atelier Geek Lab Borne d’arcade Pixel Party Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres
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