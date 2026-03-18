Concours de pétanque Langres
Concours de pétanque Langres vendredi 3 juillet 2026.
Langres
Concours de pétanque
RDV sur le Terrain de pétanque Langres Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-28
Tout public
Amateur et Familial
4 parties à la mêlée, gagnants contre gagnants
Inscription à partir de 19h, Jet du but 20h
buvette et barbecue
Ouvert à toutes et tous! .
RDV sur le Terrain de pétanque Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 33 43 44 00
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English :
L’événement Concours de pétanque Langres a été mis à jour le 2026-06-17 par Antenne Vannerie-Amance
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