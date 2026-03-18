Langres

Concours de pétanque

RDV sur le Terrain de pétanque Langres Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-28

Tout public

Amateur et Familial

4 parties à la mêlée, gagnants contre gagnants

Inscription à partir de 19h, Jet du but 20h

buvette et barbecue

Ouvert à toutes et tous! .

RDV sur le Terrain de pétanque Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 33 43 44 00

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English :

L’événement Concours de pétanque Langres a été mis à jour le 2026-06-17 par Antenne Vannerie-Amance