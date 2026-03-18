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Concours de pétanque Langres

Concours de pétanque Langres

Concours de pétanque Langres vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : RDV sur le Terrain de pétanque

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Langres

Concours de pétanque

RDV sur le Terrain de pétanque Langres Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-28

Tout public
Amateur et Familial
4 parties à la mêlée, gagnants contre gagnants
Inscription à partir de 19h, Jet du but 20h
buvette et barbecue
Ouvert à toutes et tous!   .

RDV sur le Terrain de pétanque Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 33 43 44 00 

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English :

L’événement Concours de pétanque Langres a été mis à jour le 2026-06-17 par Antenne Vannerie-Amance

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