Atelier d’initiation au numérique Peut-on se passer de Google et consorts ? Langres vendredi 26 juin 2026.

Langres

Atelier d’initiation au numérique Peut-on se passer de Google et consorts ?

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Tout public

Un atelier pour découvrir les European alternatives , ces alternatives sûres et européennes aux sites et applications des géants de la Tech. Pour récupérer la maîtrise de ses données et ne pas les brader à des multinationales.

Avec le soutien de la Conférence des financeurs du CD 52

Tout public dont seniors

Sur inscription

Gratuit .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Atelier d’initiation au numérique Peut-on se passer de Google et consorts ? Langres a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne du Pays de Langres