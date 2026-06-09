Atelier d’initiation au numérique Peut-on se passer de Google et consorts ? Langres
Atelier d’initiation au numérique Peut-on se passer de Google et consorts ? Langres vendredi 26 juin 2026.
Langres
Atelier d’initiation au numérique Peut-on se passer de Google et consorts ?
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Tout public
Un atelier pour découvrir les European alternatives , ces alternatives sûres et européennes aux sites et applications des géants de la Tech. Pour récupérer la maîtrise de ses données et ne pas les brader à des multinationales.
Avec le soutien de la Conférence des financeurs du CD 52
Tout public dont seniors
Sur inscription
Gratuit .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Atelier d’initiation au numérique Peut-on se passer de Google et consorts ? Langres a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne du Pays de Langres
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