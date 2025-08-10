SOUS LA FEUILLE Langres
SOUS LA FEUILLE Langres mercredi 28 janvier 2026.
SOUS LA FEUILLE
Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
2026-01-28
Tout public
Théâtre, danse et musique
Ariane Voineau et Josué Beaucage
Dès 18 mois
En partenariat avec Tinta’Mars .
Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
