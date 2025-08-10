SOUS LA FEUILLE Langres

SOUS LA FEUILLE Langres mercredi 28 janvier 2026.

SOUS LA FEUILLE

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Tout public

Théâtre, danse et musique

Ariane Voineau et Josué Beaucage

Dès 18 mois

En partenariat avec Tinta’Mars .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement SOUS LA FEUILLE Langres a été mis à jour le 2025-08-10 par Antenne du Pays de Langres