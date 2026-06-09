Ciné Débat Même la pluie Langres
Ciné Débat Même la pluie Langres jeudi 11 juin 2026.
Langres
Ciné Débat Même la pluie
Cinéma New Vox Langres Haute-Marne
Tarif : 8.3 – 8.3 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Tout public
Film de Iciar Bollain .
Cinéma New Vox Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 90 72 bonjour@legout-desautres.fr
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English :
L’événement Ciné Débat Même la pluie Langres a été mis à jour le 2026-06-03 par Antenne du Pays de Langres
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