Langres

Ciné Débat Même la pluie

Cinéma New Vox Langres Haute-Marne

Tarif : 8.3 – 8.3 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Tout public

Film de Iciar Bollain .

Cinéma New Vox Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 90 72 bonjour@legout-desautres.fr

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English :

L’événement Ciné Débat Même la pluie Langres a été mis à jour le 2026-06-03 par Antenne du Pays de Langres