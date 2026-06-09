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Ciné Débat Même la pluie Langres

Ciné Débat Même la pluie Langres

Ciné Débat Même la pluie Langres jeudi 11 juin 2026.

Adresse : Cinéma New Vox

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : 8.3 8.3 Tarif réduit Tarif réduit

Langres

Ciné Débat Même la pluie

Cinéma New Vox Langres Haute-Marne

Tarif : 8.3 – 8.3 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Tout public
Film de Iciar Bollain   .

Cinéma New Vox Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 90 72  bonjour@legout-desautres.fr

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English :

L’événement Ciné Débat Même la pluie Langres a été mis à jour le 2026-06-03 par Antenne du Pays de Langres

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