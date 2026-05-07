Ateliers Slam Langres
Ateliers Slam Langres jeudi 7 mai 2026.
Langres
Ateliers Slam
Le Goût des Autres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07 2026-06-04
Tout public
Scène ouverte avec le groupe Slamalangres
Le slam est une superbe occasion de travailler aussi la langue française et tous les accents de tous les pays sont les bienvenus. Moment toujours un peu magique d’entendre ces prises de paroles éphémères apportées par chacun.e.
Venez avec un texte ou juste pour écouter ! .
Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 90 72 bonjour@legout-desautres.fr
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English :
L’événement Ateliers Slam Langres a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres
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