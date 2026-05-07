Langres

Ateliers Slam

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07 2026-06-04

Tout public

Scène ouverte avec le groupe Slamalangres

Le slam est une superbe occasion de travailler aussi la langue française et tous les accents de tous les pays sont les bienvenus. Moment toujours un peu magique d’entendre ces prises de paroles éphémères apportées par chacun.e.

Venez avec un texte ou juste pour écouter ! .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 90 72 bonjour@legout-desautres.fr

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English :

L’événement Ateliers Slam Langres a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres