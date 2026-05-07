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Ateliers Slam Langres

Ateliers Slam Langres

Ateliers Slam Langres jeudi 7 mai 2026.

Adresse : Le Goût des Autres

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Ateliers Slam

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07 2026-06-04

Tout public
Scène ouverte avec le groupe Slamalangres
Le slam est une superbe occasion de travailler aussi la langue française et tous les accents de tous les pays sont les bienvenus. Moment toujours un peu magique d’entendre ces prises de paroles éphémères apportées par chacun.e.
Venez avec un texte ou juste pour écouter !   .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 90 72  bonjour@legout-desautres.fr

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English :

L’événement Ateliers Slam Langres a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres

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