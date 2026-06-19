Jojo Langres
Jojo Langres jeudi 2 juillet 2026.
Langres
Jojo
Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Tout public
Sortie de résidence de création
Danse dès 6 ans 30 minutes et 15 minutes d’échanges .
Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement Jojo Langres a été mis à jour le 2026-06-11 par Antenne du Pays de Langres
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