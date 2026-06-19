Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jojo Langres

Jojo Langres

Jojo Langres jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Théâtre Michel-Humbert

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Jojo

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Tout public
Sortie de résidence de création
Danse dès 6 ans 30 minutes et 15 minutes d’échanges   .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34  accueil.spectacles.associations@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jojo Langres a été mis à jour le 2026-06-11 par Antenne du Pays de Langres

À voir aussi à Langres (Haute-Marne)