Langres

Jojo

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Tout public

Sortie de résidence de création

Danse dès 6 ans 30 minutes et 15 minutes d’échanges .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement Jojo Langres a été mis à jour le 2026-06-11 par Antenne du Pays de Langres