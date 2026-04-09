Langres

Atelier créatif Bienvenue l’été !

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Tout public

Un atelier pour laisser parler sa créativité. Préparez vos ciseaux pour les artistes en herbe, l’été est une vraie source d’inspiration ! À partir des ouvrages de loisirs créatifs de la médiathèque, laissez-vous guider par le personnel de la bibliothèque pour réaliser vos plus belles créations.

Tout publics

Gratuit .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Atelier créatif Bienvenue l’été ! Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres