Atelier créatif Bienvenue l’été ! Langres
Atelier créatif Bienvenue l’été ! Langres samedi 20 juin 2026.
Langres
Atelier créatif Bienvenue l’été !
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Tout public
Un atelier pour laisser parler sa créativité. Préparez vos ciseaux pour les artistes en herbe, l’été est une vraie source d’inspiration ! À partir des ouvrages de loisirs créatifs de la médiathèque, laissez-vous guider par le personnel de la bibliothèque pour réaliser vos plus belles créations.
Tout publics
Gratuit .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Atelier créatif Bienvenue l’été ! Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
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