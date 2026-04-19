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2nd Balade Touristique du Sud Haut-Marnais Langres

2nd Balade Touristique du Sud Haut-Marnais Langres

2nd Balade Touristique du Sud Haut-Marnais Langres dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Depart de Langres

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Langres

2nd Balade Touristique du Sud Haut-Marnais

Depart de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Tout public
190 km avec road-book fléché-métré   .

Depart de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 18 36 32  acva.shm@gmail.com

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English :

L’événement 2nd Balade Touristique du Sud Haut-Marnais Langres a été mis à jour le 2026-04-17 par Antenne du Pays de Langres

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