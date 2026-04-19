2nd Balade Touristique du Sud Haut-Marnais Langres
2nd Balade Touristique du Sud Haut-Marnais Langres dimanche 21 juin 2026.
Langres
2nd Balade Touristique du Sud Haut-Marnais
Depart de Langres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
190 km avec road-book fléché-métré .
Depart de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 18 36 32 acva.shm@gmail.com
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English :
L’événement 2nd Balade Touristique du Sud Haut-Marnais Langres a été mis à jour le 2026-04-17 par Antenne du Pays de Langres
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