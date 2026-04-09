Langres

Citadelle en fête Parade Tiwani

La Citadelle Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Par la cie Afuma

Parade Déambulatoire en Échasses Traditionnelles Togolaises

Plongez dans la magie et l’énergie du Togo à travers une parade spectaculaire sur échasses, alliant danses traditionnelles, chants vibrants et percussions envoûtantes. Inspirée des cérémonies festives d’Afrique de l’Ouest, cette performance déambulatoire fait revivre l’esprit des masques et danseurs sur échasses, figures emblématiques de la culture togolaise.

Les artistes, perchés sur leurs hautes échasses, déploient des mouvements gracieux et puissants au rythme des tambours, des chants polyphoniques et des instruments traditionnels (djembé, tambours, calebasses…).

Organisé par le centre social de la Ville de Langres en collaboration avec le service Spectacles

Gratuit, ouvert à tous sans réservation .

La Citadelle Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Citadelle en fête Parade Tiwani Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres