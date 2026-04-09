Citadelle en fête Parade Tiwani Langres
Citadelle en fête Parade Tiwani Langres samedi 13 juin 2026.
Langres
Citadelle en fête Parade Tiwani
La Citadelle Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Par la cie Afuma
Parade Déambulatoire en Échasses Traditionnelles Togolaises
Plongez dans la magie et l’énergie du Togo à travers une parade spectaculaire sur échasses, alliant danses traditionnelles, chants vibrants et percussions envoûtantes. Inspirée des cérémonies festives d’Afrique de l’Ouest, cette performance déambulatoire fait revivre l’esprit des masques et danseurs sur échasses, figures emblématiques de la culture togolaise.
Les artistes, perchés sur leurs hautes échasses, déploient des mouvements gracieux et puissants au rythme des tambours, des chants polyphoniques et des instruments traditionnels (djembé, tambours, calebasses…).
Organisé par le centre social de la Ville de Langres en collaboration avec le service Spectacles
Gratuit, ouvert à tous sans réservation .
La Citadelle Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement Citadelle en fête Parade Tiwani Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
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