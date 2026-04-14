Journées Européennes de l’Archéologie Fabrication d’un bracelet en cuir Langres
Journées Européennes de l’Archéologie Fabrication d’un bracelet en cuir Langres samedi 13 juin 2026.
Langres
Journées Européennes de l’Archéologie Fabrication d’un bracelet en cuir
Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, venez observer et comprendre comment le cuir et le silex étaient travaillés au Néolithique. Vous pourrez également fabriquer un bracelet en cuir comme à cette époque.
À partir de 10 ans
Gratuit .
Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
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English :
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Fabrication d’un bracelet en cuir Langres a été mis à jour le 2026-04-14 par Antenne du Pays de Langres
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