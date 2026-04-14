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Journées Européennes de l’Archéologie Fabrication d’un bracelet en cuir Langres

Journées Européennes de l’Archéologie Fabrication d’un bracelet en cuir Langres samedi 13 juin 2026.

Adresse : Musée d'Art et d'Histoire

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Langres

Journées Européennes de l’Archéologie Fabrication d’un bracelet en cuir

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Tout public
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, venez observer et comprendre comment le cuir et le silex étaient travaillés au Néolithique. Vous pourrez également fabriquer un bracelet en cuir comme à cette époque.
À partir de 10 ans
Gratuit   .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86  accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Fabrication d’un bracelet en cuir Langres a été mis à jour le 2026-04-14 par Antenne du Pays de Langres

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