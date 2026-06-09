Langres

Atelier d’initiation au numérique

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Tout public

Prêts à booster votre créativité grâce à des outils en ligne ? Pinterest et équivalents, sites de déco ou d’aménagement intérieur vous attendent pour une séance pleine d’inventivité…

Avec le soutien de la Conférence des financeurs du CD 52

Tout public dont seniors

Sur inscription .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Atelier d’initiation au numérique Langres a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne du Pays de Langres