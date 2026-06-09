Atelier d’initiation au numérique Langres
Atelier d’initiation au numérique Langres vendredi 19 juin 2026.
Langres
Atelier d’initiation au numérique
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Tout public
Prêts à booster votre créativité grâce à des outils en ligne ? Pinterest et équivalents, sites de déco ou d’aménagement intérieur vous attendent pour une séance pleine d’inventivité…
Avec le soutien de la Conférence des financeurs du CD 52
Tout public dont seniors
Sur inscription .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Atelier d’initiation au numérique Langres a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne du Pays de Langres
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