Langres

Festival National Partir en Livre Atelier Imagier des animaux du monde

Square Henryot Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Ateliers avec Magali Attiogbé

Les médiathèques de Langres accueillent l’illustratrice Magali Attiogbé pour des ateliers sur le thème de l’Afrique, à l’occasion de Partir en Livre, la grande fête de la littérature jeunesse en France !

Magali Attiogbé est née au Togo dans les années 80. Diplômée de l’école Estienne, elle se plaît à explorer les techniques et les sujets et a travaillé sur des supports aussi variés que les affiches, les livres, la presse, les cartes postales, la vaisselle, le papier peint, les jouets, les camions…

Avec le soutien du Centre National du Livre

L’atelier propose d’explorer la technique du papier découpé et la création de motifs, inspiré de la façon dont l’illustratrice travaille.

Nous allons ainsi, créer un imagier accordéon à partir de silhouettes d’animaux venus du monde entier.

Pour les 6 à 9 ans

Gratuit

Sur inscription

(en cas de mauvais temps, repli à la Médiathèque Marcel-Arland) .

Square Henryot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68

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English :

L’événement Festival National Partir en Livre Atelier Imagier des animaux du monde Langres a été mis à jour le 2026-04-10 par Antenne du Pays de Langres