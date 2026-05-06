L’objet extraordinaire … Céramiques Berbères Langres
L’objet extraordinaire … Céramiques Berbères Langres mercredi 1 juillet 2026.
Langres
L’objet extraordinaire … Céramiques Berbères
Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-07-01
Tout public
Les musées de Langres vous proposent de découvrir l’artisanat de la céramique berbère. Cette production, nommée ideqqi , est exclusivement féminine. Il s’agit d’une tradition potière très ancienne, antérieure à l’antiquité. L’ideqqi est caractérisée par le montage des céramiques à la main à l’aide de colombins, d’une cuisson à foyers ouverts et d’une décoration spécifique composée de tracés géométriques. .
Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
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English :
L’événement L’objet extraordinaire … Céramiques Berbères Langres a été mis à jour le 2026-06-19 par Antenne du Pays de Langres
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