Langres

L’objet extraordinaire … Céramiques Berbères

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-07-01

Tout public

Les musées de Langres vous proposent de découvrir l’artisanat de la céramique berbère. Cette production, nommée ideqqi , est exclusivement féminine. Il s’agit d’une tradition potière très ancienne, antérieure à l’antiquité. L’ideqqi est caractérisée par le montage des céramiques à la main à l’aide de colombins, d’une cuisson à foyers ouverts et d’une décoration spécifique composée de tracés géométriques. .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement L’objet extraordinaire … Céramiques Berbères Langres a été mis à jour le 2026-06-19 par Antenne du Pays de Langres