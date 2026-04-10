Langres

Festival National Partir en Livre Fresque collective inspiré du livre Le faiseur de nuages

Square Henryot Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Ateliers avec Magali Attiogbé

Les médiathèques de Langres accueillent l’illustratrice Magali Attiogbé pour des ateliers sur le thème de l’Afrique, à l’occasion de Partir en Livre, la grande fête de la littérature jeunesse en France !

Magali Attiogbé est née au Togo dans les années 80. Diplômée de l’école Estienne, elle se plaît à explorer les techniques et les sujets et a travaillé sur des supports aussi variés que les affiches, les livres, la presse, les cartes postales, la vaisselle, le papier peint, les jouets, les camions…

Avec le soutien du Centre National du Livre

Crée la forêt magique de Yacouba Sawadogo Fresque collective en papier découpé.

Tout public à partir de 7 ans

Gratuit

sur inscription

(en cas de mauvais temps, repli à la Médiathèque Marcel-Arland) .

Square Henryot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68

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English :

L’événement Festival National Partir en Livre Fresque collective inspiré du livre Le faiseur de nuages Langres a été mis à jour le 2026-04-10 par Antenne du Pays de Langres