Repas musicaux Bagad Café Langres
Repas musicaux Bagad Café Langres vendredi 26 juin 2026.
Langres
Repas musicaux Bagad Café
Le Goût des Autres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Tout public
Rock celtique Haut-Marnais, riffs puissants et traditions revisitées !!! .
Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 72 41 68 00 bonjour@legout-desautres.fr
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English :
L’événement Repas musicaux Bagad Café Langres a été mis à jour le 2026-06-04 par Antenne du Pays de Langres
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