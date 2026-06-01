Marché estival de producteurs et d’artisans à Langres Langres mercredi 24 juin 2026.

Langres

Marché estival de producteurs et d’artisans à Langres

Place Diderot Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02

Tout public

Cet été, tous les mercredis de juin à septembre, profitez des marchés estivaux de producteurs et d’artisans pour découvrir les produits et savoir-faire locaux.

Au programme dégustation, gourmandises, restauration, animations, etc.

Marché nocturne le 15 et 29 juillet et le 12 août .

Place Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 49 accueil@langres.fr

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English :

L’événement Marché estival de producteurs et d’artisans à Langres Langres a été mis à jour le 2026-06-11 par Antenne du Pays de Langres