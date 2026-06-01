Exposition Une Langroise d’exception Jeanne Mance Langres
Exposition Une Langroise d’exception Jeanne Mance Langres jeudi 18 juin 2026.
Langres
Exposition Une Langroise d’exception Jeanne Mance
Maison Providence, chapelle du Goût des Autres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-06-18
Tout public
Jeanne Mance Cofondatrice de Montréal
L’exposition retrace une partie de la vie de Jeanne Mance (Langres 1606 Montréal 1673) à Langres et l’essentiel de son oeuvre à Montréal, en montrant ses actions décisives, notamment la fondation de cette ville et de son Hôtel-Dieu.
Du lundi au jeudi, de 08h30 à 16h
vendredi, de 10h30 à 22h
Entrée libre et gratuite .
Maison Providence, chapelle du Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 92 12 38
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English :
L’événement Exposition Une Langroise d’exception Jeanne Mance Langres a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne du Pays de Langres
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