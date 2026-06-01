Langres

Exposition Une Langroise d’exception Jeanne Mance

Maison Providence, chapelle du Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-06-18

Tout public

Jeanne Mance Cofondatrice de Montréal

L’exposition retrace une partie de la vie de Jeanne Mance (Langres 1606 Montréal 1673) à Langres et l’essentiel de son oeuvre à Montréal, en montrant ses actions décisives, notamment la fondation de cette ville et de son Hôtel-Dieu.

Du lundi au jeudi, de 08h30 à 16h

vendredi, de 10h30 à 22h

Entrée libre et gratuite .

Maison Providence, chapelle du Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 92 12 38

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English :

L’événement Exposition Une Langroise d’exception Jeanne Mance Langres a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne du Pays de Langres