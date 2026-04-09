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Atelier d’écriture créative Langres

Atelier d’écriture créative Langres jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Café Moulin à Paroles

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif abonné

Langres

Atelier d’écriture créative

Café Moulin à Paroles Langres Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Tout public
Organisé par l’association L’Autre Moitié du Ciel
Vous cherchez une façon de laisser libre cours à votre imagination et de découvrir de nouveaux horizons artistiques ? Que vous soyez poètes en herbe, curieux des mots, ou férus de littérature, rejoignez-nous pour un atelier d’écriture ouvert à tous.
À partir de 15 ans
Durée 2h   .

Café Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03  lautremoitieduciel@gmail.com

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English :

L’événement Atelier d’écriture créative Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres

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