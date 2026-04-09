Langres

Atelier d’écriture créative

Café Moulin à Paroles Langres Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Tout public

Organisé par l’association L’Autre Moitié du Ciel

Vous cherchez une façon de laisser libre cours à votre imagination et de découvrir de nouveaux horizons artistiques ? Que vous soyez poètes en herbe, curieux des mots, ou férus de littérature, rejoignez-nous pour un atelier d’écriture ouvert à tous.

À partir de 15 ans

Durée 2h .

Café Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03 lautremoitieduciel@gmail.com

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English :

L’événement Atelier d’écriture créative Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres