Atelier d’écriture créative Langres
Atelier d’écriture créative Langres jeudi 18 juin 2026.
Langres
Atelier d’écriture créative
Café Moulin à Paroles Langres Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Tout public
Organisé par l’association L’Autre Moitié du Ciel
Vous cherchez une façon de laisser libre cours à votre imagination et de découvrir de nouveaux horizons artistiques ? Que vous soyez poètes en herbe, curieux des mots, ou férus de littérature, rejoignez-nous pour un atelier d’écriture ouvert à tous.
À partir de 15 ans
Durée 2h .
Café Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03 lautremoitieduciel@gmail.com
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English :
L’événement Atelier d’écriture créative Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
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