Lecture créative Bricolecture Langres
Lecture créative Bricolecture Langres mardi 16 juin 2026.
Langres
Lecture créative Bricolecture
Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Tout public
Tricoter, dessiner ou juste écouter! Laissez-vous transporter par les histoires lues par la bibliothécaire. Emmenez votre bricolage en cours de confection ou commencez en un nouveau lors de la séance.
Venir au rendez-vous Bricolecture, c’est allier les bienfaits de la lecture sur nos cerveaux hyper sollicités au côté hypnotique d’une activité créative…
Tout public
Gratuit .
Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lecture créative Bricolecture Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Langres (Haute-Marne)
- SOVIET SUPREM EN CONCERT A LANGRES SALLE JEAN FAVRE – LANGRES Langres 18 avril 2026
- SOVIET SUPREM + 1ÈRE PARTIE Langres 18 avril 2026
- Exposition-Dossier Cestnotrehistoire Esclavage et abolitions Une histoire de France Langres 21 avril 2026
- Atelier Jeune Public Peinture et camaïeu Langres 22 avril 2026
- Atelier Jeune Public Crée ta carte pop-up Langres 29 avril 2026