Lectures Histoires à tourner 7 fois sur sa langue (française !) Langres

Lectures Histoires à tourner 7 fois sur sa langue (française !)

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Tout public

D’où viennent les mots de la langue française ? Peut-on contenir les 26 lettres de l’alphabet dans une seule phrase ? Et puis tout mélanger ?! Histoires, virelangues, expressions, le jeu n’est jamais loin quand on s’intéresse à la langue française.

Pour les enfants à partir de 6 ans

Sans rendez-vous .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

