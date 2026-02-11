Lectures Histoires à tourner 7 fois sur sa langue (française !) Langres
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Gratuit
Gratuit
Entrée libre
2026-03-21
2026-03-21
Tout public
D’où viennent les mots de la langue française ? Peut-on contenir les 26 lettres de l’alphabet dans une seule phrase ? Et puis tout mélanger ?! Histoires, virelangues, expressions, le jeu n’est jamais loin quand on s’intéresse à la langue française.
Pour les enfants à partir de 6 ans
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
