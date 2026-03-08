Soirée d’écriture L’autre moitié du ciel Langres
Soirée d’écriture L’autre moitié du ciel Langres jeudi 18 juin 2026.
Soirée d’écriture L’autre moitié du ciel
Café Moulin à Paroles Langres Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Tout public
Soirée d’écriture créative pour laisser venir les idées, écrire à son rythme et partager sans pression dans une ambiance bienveillante et conviviale. .
Café Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03 lautremoitieduciel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée d’écriture L’autre moitié du ciel Langres a été mis à jour le 2026-03-06 par Antenne du Pays de Langres