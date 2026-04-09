Club Lecture Langres
Club Lecture Langres vendredi 26 juin 2026.
Langres
Club Lecture
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Tout public
Adressé aux amoureux des livres désireux de partager leurs lectures tout en explorant de nouveaux genres, des auteurs oubliés, des coups de cœur restés sur les rayons, des documents endormis…
Sur inscription
Gratuit .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr
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English :
L’événement Club Lecture Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
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