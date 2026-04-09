Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Club Lecture Langres

Club Lecture Langres

Club Lecture Langres vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Médiathèque Marcel-Arland

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Club Lecture

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Tout public
Adressé aux amoureux des livres désireux de partager leurs lectures tout en explorant de nouveaux genres, des auteurs oubliés, des coups de cœur restés sur les rayons, des documents endormis…
Sur inscription
Gratuit   .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68  bibliotheque.goscinny@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Club Lecture Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres

À voir aussi à Langres (Haute-Marne)