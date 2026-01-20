Défilé poétique familial Langres

Défilé poétique familial

Des mots qui dansent, des vers qui s’envolent, une expérience unique à vivre ensemble. Enfilez vos atours de poète en herbe, préparez-vous pour une manifestation pas comme les autres slogans poétiques (mais déterminés !), contraventions poétiques, fantaisie et bonne humeur seront de la partie. Goûter offert à la bibliothèque Marcel-Arland in fin de parcours

Départ 15h à la Médiathèque Marcel-Arland

Public familial

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

