Langres

Visite thématique à Langres Plaisirs de garnison et chroniques galantes

Office de Tourisme de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-09-26

Tout public

Découvrez Langres autrement, à travers les lieux de divertissement et l’effervescence de la vie militaire d’autrefois. Entre secrets et passions, laissez-vous conter également les amours de grandes figures venues dans la cité… Une visite délicieusement indiscrète ! .

Office de Tourisme de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite thématique à Langres Plaisirs de garnison et chroniques galantes Langres a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne