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Vide grenier de Langres Langres

Vide grenier de Langres Langres

Vide grenier de Langres Langres dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Allée de Blanchefontaine

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Vide grenier de Langres

Allée de Blanchefontaine Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Tout public
Buvette et restauration sur place.
Animations tout au long de la journée le jeu des galets et le jeu des enveloppes.   .

Allée de Blanchefontaine Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 61 76 91 21  les4pattes52@yahoo.fr

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English :

L’événement Vide grenier de Langres Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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