Vide grenier de Langres Langres
Vide grenier de Langres Langres dimanche 5 juillet 2026.
Langres
Vide grenier de Langres
Allée de Blanchefontaine Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
Buvette et restauration sur place.
Animations tout au long de la journée le jeu des galets et le jeu des enveloppes. .
Allée de Blanchefontaine Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 61 76 91 21 les4pattes52@yahoo.fr
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English :
L’événement Vide grenier de Langres Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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