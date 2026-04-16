Langres

Vide grenier de Langres

Allée de Blanchefontaine Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tout public

Buvette et restauration sur place.

Animations tout au long de la journée le jeu des galets et le jeu des enveloppes. .

Allée de Blanchefontaine Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 61 76 91 21 les4pattes52@yahoo.fr

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English :

L’événement Vide grenier de Langres Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne