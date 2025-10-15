CONCERT KINGA GLYK Langres

CONCERT KINGA GLYK

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Tout public

Funk

Basse virtuose et compositrice singulière, la polonaise Kinga Glyk s’est imposée sur les plus belles scènes internationales, cumulant millions de vues et collaborations prestigieuses. Avec Real Life, son cinquième album coproduit par Michael League (Snarky Puppy), elle signe une œuvre ambitieuse entre jazz, funk et soul. Entourée de musiciens de haut vol, elle propose une musique sans paroles mais profondément expressive, qui groove autant qu’elle émeut. .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 95 85 84 85 contact@envivomusic.fr

