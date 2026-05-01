Langres

Repas musicaux Jolado

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Tout public

Chansons de ses membres et classiques du patrimoine Barbara, Anne Sylvestre, ferrat, … .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 72 41 68 00 bonjour@legout-desautres.fr

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English :

L’événement Repas musicaux Jolado Langres a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres