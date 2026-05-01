Chorale la Soupape des Ginettes Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
Chorale la Soupape des Ginettes Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon vendredi 15 mai 2026.
Oudon
Chorale la Soupape des Ginettes Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Le Gramophone accueille la chorale la soupape des Ginettes le vendredi 15 mai !
Ce soir à la guinguette Cuisine créole
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
Le Gramophone welcomes La soupape des Ginettes choir on Friday, May 15!
L’événement Chorale la Soupape des Ginettes Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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