Concert Pyrogue Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon

Oudon

Concert Pyrogue Le Gramophone

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le Gramophone vous propose un concert de rock le samedi 23 mai !

Concert Pyrogue.

Ce soir à la guinguette crêpes, gaufres, galettes.

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

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English :

The Gramophone invites you to a rock concert on Saturday, May 23!

L’événement Concert Pyrogue Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis