Concert Pyrogue Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
Concert Pyrogue Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon samedi 23 mai 2026.
Oudon
Concert Pyrogue Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le Gramophone vous propose un concert de rock le samedi 23 mai !
Concert Pyrogue.
Ce soir à la guinguette crêpes, gaufres, galettes.
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
The Gramophone invites you to a rock concert on Saturday, May 23!
L’événement Concert Pyrogue Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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