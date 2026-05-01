Concert Notes for mi Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon

Oudon

Concert Notes for mi Le Gramophone

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Gramophone vous propose un concert Notes for mi le dimanche 31 mai.

Concert Notes for mi chorale d’Oudon.

Ce soir à la guinguette cuisine thaïlandaise et crêpes, gaufres et galettes.

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

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English :

On Sunday May 31, Gramophone presents a Notes for mi concert.

L’événement Concert Notes for mi Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis