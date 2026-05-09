The Fantasy Orchestra Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
The Fantasy Orchestra Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon samedi 27 juin 2026.
Oudon
The Fantasy Orchestra Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Gramophone vous propose un concert de Fantasy Orchestra le samedi 27 juin.
The Fantasy Orchestra aventure stéréopsychédélique funk
Ce soir à la guinguette cuisine vietnamienne, cuisine du monde et maison.
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
Gramophone invites you to a Fantasy Orchestra concert on Saturday June 27.
L’événement The Fantasy Orchestra Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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