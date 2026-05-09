The Fantasy Orchestra Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon

Oudon

The Fantasy Orchestra Le Gramophone

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Gramophone vous propose un concert de Fantasy Orchestra le samedi 27 juin.

The Fantasy Orchestra aventure stéréopsychédélique funk

Ce soir à la guinguette cuisine vietnamienne, cuisine du monde et maison.

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

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English :

Gramophone invites you to a Fantasy Orchestra concert on Saturday June 27.

L’événement The Fantasy Orchestra Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis