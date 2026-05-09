Concert The last Parade Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon

Oudon

Concert The last Parade Le Gramophone

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le Gramophone vous propose un concert de rock alternatif le vendredi 3 juillet.

The last Parade Rock alternatif.

Ce soir à la guinguette cuisine du monde et faite maison.

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Gramophone presents an alternative rock concert on Friday, July 3.

L’événement Concert The last Parade Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis