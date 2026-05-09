Concert Carlos Vega Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
Concert Carlos Vega Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon dimanche 28 juin 2026.
Oudon
Concert Carlos Vega Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 19:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Le Gramophone vous propose un concert de blues, soul, folk le dimanche 28 juin.
Carlos Vega Blues, soul, folk.
Ce soir à la guinguette cuisine du monde et faite maison.
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
Le Gramophone presents a blues, soul and folk concert on Sunday June 28.
L’événement Concert Carlos Vega Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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