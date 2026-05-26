Expositions Estivales d’O’CAP Gare d’Oudon Rue de la Gare Oudon

Oudon

Expositions Estivales d’O’CAP Gare d’Oudon

Rue de la Gare Gare Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-09-07

Date(s) :

2026-06-19

Du 19 juin au 6 septembre, l’association O’Cap donne rendez-vous à la gare d’Oudon pour une nouvelle saison des Expositions estivales. Quatre programmes successifs inviteront à découvrir des univers variés aux diverses techniques.

Cette édition s’ouvrira avec Les Ligériens, une exposition amateure réunissant des créateurs du territoire. Elle laissera la place à trois autres consacrées à des artistes professionnels, dont les sculpteurs du Symposium qui exposeront leurs œuvres à la gare du 2 au 16 août.

Entrée gratuite, ouverture du vendredi au dimanche. .

Rue de la Gare Gare Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 80 04 contact@ocapoudon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From June 19 to September 6, the O?Cap association invites you to the Oudon train station for a new season of Summer Exhibitions. Four successive programs invite you to discover a variety of worlds and techniques.

L’événement Expositions Estivales d’O’CAP Gare d’Oudon Oudon a été mis à jour le 2026-05-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis