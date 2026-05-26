Expositions Estivales d’O’CAP Gare d’Oudon Rue de la Gare Oudon
Expositions Estivales d’O’CAP Gare d’Oudon Rue de la Gare Oudon vendredi 19 juin 2026.
Oudon
Expositions Estivales d’O’CAP Gare d’Oudon
Rue de la Gare Gare Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-09-07
Date(s) :
2026-06-19
Du 19 juin au 6 septembre, l’association O’Cap donne rendez-vous à la gare d’Oudon pour une nouvelle saison des Expositions estivales. Quatre programmes successifs inviteront à découvrir des univers variés aux diverses techniques.
Cette édition s’ouvrira avec Les Ligériens, une exposition amateure réunissant des créateurs du territoire. Elle laissera la place à trois autres consacrées à des artistes professionnels, dont les sculpteurs du Symposium qui exposeront leurs œuvres à la gare du 2 au 16 août.
Entrée gratuite, ouverture du vendredi au dimanche. .
Rue de la Gare Gare Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 80 04 contact@ocapoudon.fr
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English :
From June 19 to September 6, the O?Cap association invites you to the Oudon train station for a new season of Summer Exhibitions. Four successive programs invite you to discover a variety of worlds and techniques.
L’événement Expositions Estivales d’O’CAP Gare d’Oudon Oudon a été mis à jour le 2026-05-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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