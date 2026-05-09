Concert Mockingbirds Committee Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
Concert Mockingbirds Committee Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon vendredi 5 juin 2026.
Oudon
Concert Mockingbirds Committee Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Le Gramophone vous propose un concert Mockingbirds committee le vendredi 5 juin.
Mockingbirds Committee Swamp Rhytm’n’ Blues.
Ce soir à la guinguette cuisine créole, cuisine du monde et maison.
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
Le Gramophone presents a Mockingbirds committee concert on Friday June 5.
L’événement Concert Mockingbirds Committee Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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