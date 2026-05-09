Scène ouverte Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon

Oudon

Scène ouverte Le Gramophone

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Le Gramophone vous propose une scène ouverte le jeudi 9 juillet.

Scène ouverte Rock, folk, blues, funk, chanson, etc.

Ce soir à la guinguette cuisine vietnamienne.

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

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English :

Le Gramophone will be hosting an open stage on Thursday, July 9.

L’événement Scène ouverte Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis