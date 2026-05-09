Scène ouverte Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
Scène ouverte Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon jeudi 9 juillet 2026.
Oudon
Scène ouverte Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Le Gramophone vous propose une scène ouverte le jeudi 9 juillet.
Scène ouverte Rock, folk, blues, funk, chanson, etc.
Ce soir à la guinguette cuisine vietnamienne.
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
Le Gramophone will be hosting an open stage on Thursday, July 9.
L’événement Scène ouverte Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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