Chorale « Les choeurs Chat’Ut »
Le Vigan Lot
Tarif : – – 10 EUR
Général
Début : 2026-11-16 15:00:00
fin : 2026-11-16
2026-11-16
La chorale de Calamane avait vu le jour en 2004. Les choristes, majoritairement calamanais, avaient un répertoire de chants traditionnels, inspirés du folklore et de la variété française.
Sa fusion avec la chorale de Trespoux fit naître l’association « L’Entente des choeurs », plus tard associée à Music’Anim de Catus, puis à Chat’Ut de Catus, pour les concerts.
De cette fusion est né un nouveau groupe Les Choeurs Chat’Ut.
À l’initiative de « La boule Lyonnaise » du Vigan, les bénéfices de cet après-midi iront à l’association « Perce-Neige » de Gourdon. .
Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 44 22 02 10 espace.jeancarmet@gmail.com
