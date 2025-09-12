Chorale « Les choeurs Chat’Ut »

Le Vigan Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-16 15:00:00

fin : 2026-11-16

Date(s) :

2026-11-16

La chorale de Calamane avait vu le jour en 2004. Les choristes, majoritairement calamanais, avaient un répertoire de chants traditionnels, inspirés du folklore et de la variété française.

Sa fusion avec la chorale de Trespoux fit naître l’association « L’Entente des choeurs », plus tard associée à Music’Anim de Catus, puis à Chat’Ut de Catus, pour les concerts.

De cette fusion est né un nouveau groupe Les Choeurs Chat’Ut.

À l’initiative de « La boule Lyonnaise » du Vigan, les bénéfices de cet après-midi iront à l’association « Perce-Neige » de Gourdon. .

Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 44 22 02 10 espace.jeancarmet@gmail.com

English :

The Calamane choir was founded in 2004

German :

Der Calamane-Chor war 2004 entstanden

Italiano :

Il coro Calamane è stato fondato nel 2004

Espanol :

El coro Calamane se fundó en 2004

