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Chorale Tout bout d’chant La Vieille Ecole Bourgougnague

lundi 14 septembre 2026 · La Vieille Ecole · Bourgougnague

Chorale Tout bout d’chant La Vieille Ecole Bourgougnague

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Lieu
La Vieille Ecole
Adresse
295 route de Lauzun
Ville
47410 Bourgougnague
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Bourgougnague

Chorale Tout bout d’chant

La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-14

Date(s) :
2026-09-14 2026-09-28

L’association Les Copains de la Vieille École et le Bourdon Briffaud vous présente la chorale mixte Tout bout d’chant , venez à un cours d’essai chanter des chants du monde et militants.
L’association Les Copains de la Vieille École et le Bourdon Briffaud vous présente la chorale mixte Tout bout d’chant , venez à un cours d’essai chanter des chants du monde et militants.   .

La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 48 61 20 

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English : Chorale Tout bout d’chant

Les Copains de la Vieille École invites you to a screening of the documentary film Tu nourriras le monde, produced by Paroles de Paysans. A discussion with one of the directors and a buffet will follow the screening. We look forward to seeing you there!

L’événement Chorale Tout bout d’chant Bourgougnague a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays de Lauzun

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