Chorale Tout bout d’chant La Vieille Ecole Bourgougnague
lundi 14 septembre 2026 · La Vieille Ecole · Bourgougnague
Informations pratiques
Bourgougnague
Chorale Tout bout d’chant
La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14 2026-09-28
L’association Les Copains de la Vieille École et le Bourdon Briffaud vous présente la chorale mixte Tout bout d’chant , venez à un cours d’essai chanter des chants du monde et militants.
L’association Les Copains de la Vieille École et le Bourdon Briffaud vous présente la chorale mixte Tout bout d’chant , venez à un cours d’essai chanter des chants du monde et militants. .
La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 48 61 20
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English : Chorale Tout bout d’chant
Les Copains de la Vieille École invites you to a screening of the documentary film Tu nourriras le monde, produced by Paroles de Paysans. A discussion with one of the directors and a buffet will follow the screening. We look forward to seeing you there!
L’événement Chorale Tout bout d’chant Bourgougnague a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays de Lauzun
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