Informations pratiques

Bourgougnague

Chorale Tout bout d’chant

La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14 2026-09-28

L’association Les Copains de la Vieille École et le Bourdon Briffaud vous présente la chorale mixte Tout bout d’chant , venez à un cours d’essai chanter des chants du monde et militants.

L’association Les Copains de la Vieille École et le Bourdon Briffaud vous présente la chorale mixte Tout bout d’chant , venez à un cours d’essai chanter des chants du monde et militants. .

La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 48 61 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chorale Tout bout d’chant

Les Copains de la Vieille École invites you to a screening of the documentary film Tu nourriras le monde, produced by Paroles de Paysans. A discussion with one of the directors and a buffet will follow the screening. We look forward to seeing you there!

L’événement Chorale Tout bout d’chant Bourgougnague a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays de Lauzun