Viry-Noureuil

Chorales

Viry-Noureuil Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Rendez-vous le vendredi 26 juin pour le concert des Chorales à 20h30 à la salle Jean Racine de Viry-Noureuil.

Au programme

Chorales Chrysalide de Viry-Noureuil

Musico-Chœur du foyer de Travecy

Projections de visuels pendant le concert.

L’entrée est gratuite, réservation en mairie 03.23.52.15.60 ou par mail mairie@virynoureuil.fr

Rendez-vous le vendredi 26 juin pour le concert des Chorales à 20h30 à la salle Jean Racine de Viry-Noureuil.

Au programme

Chorales Chrysalide de Viry-Noureuil

Musico-Chœur du foyer de Travecy

Projections de visuels pendant le concert.

L’entrée est gratuite, réservation en mairie 03.23.52.15.60 ou par mail mairie@virynoureuil.fr .

Viry-Noureuil 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 15 60 mairie@virynoureuil.fr

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English :

Join us on Friday June 26 for the Chorales concert at 8.30pm at Viry-Noureuil’s Salle Jean Racine.

On the program:

Chrysalide de Viry-Noureuil choirs

Musico-Ch?ur du foyer de Travecy

Visual projections during the concert.

Admission is free. To reserve your place, contact the town hall: 03.23.52.15.60 or by e-mail: mairie@virynoureuil.fr

L’événement Chorales Viry-Noureuil a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard