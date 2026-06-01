Chorales Viry-Noureuil
Chorales Viry-Noureuil vendredi 26 juin 2026.
Viry-Noureuil
Chorales
Viry-Noureuil Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Rendez-vous le vendredi 26 juin pour le concert des Chorales à 20h30 à la salle Jean Racine de Viry-Noureuil.
Au programme
Chorales Chrysalide de Viry-Noureuil
Musico-Chœur du foyer de Travecy
Projections de visuels pendant le concert.
L’entrée est gratuite, réservation en mairie 03.23.52.15.60 ou par mail mairie@virynoureuil.fr
Rendez-vous le vendredi 26 juin pour le concert des Chorales à 20h30 à la salle Jean Racine de Viry-Noureuil.
Au programme
Chorales Chrysalide de Viry-Noureuil
Musico-Chœur du foyer de Travecy
Projections de visuels pendant le concert.
L’entrée est gratuite, réservation en mairie 03.23.52.15.60 ou par mail mairie@virynoureuil.fr .
Viry-Noureuil 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 15 60 mairie@virynoureuil.fr
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English :
Join us on Friday June 26 for the Chorales concert at 8.30pm at Viry-Noureuil’s Salle Jean Racine.
On the program:
Chrysalide de Viry-Noureuil choirs
Musico-Ch?ur du foyer de Travecy
Visual projections during the concert.
Admission is free. To reserve your place, contact the town hall: 03.23.52.15.60 or by e-mail: mairie@virynoureuil.fr
L’événement Chorales Viry-Noureuil a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard
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