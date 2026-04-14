Choreia, La Cité Bleue, Genève

Choreia Vendredi 24 avril, 19h30 La Cité Bleue

Billets Tarif C de 9.- à 35.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T20:30:00+02:00

Inspirée par les formes chorales issues du folklore, du corps de ballet et de la comédie antique, la chorégraphe Rafaële Giovanola revisite le chœur comme architecture collective, pour imaginer un unisson traversé par l’écoute, porté par le chant et la singularité de chaque voix.

Choreia emprunte son nom au grec ancien, ou le mot désigne précisément cette pratique conjointe du mouvement, de la voix et de la parole, une forme collective qui ne replace pas l’individualité. Entre équilibre et désordre, la chorégraphe Rafaële Giovanola imagine une façon de faire communauté sur scène où le chant devient trait d’union entre les voix, les corps et le mouvement. Dans cette création, le chœur devient un espace sonore, un lieu de circulation des souffles, des gestes et des présences, une horde polyphonique où chaque individu contribue à une force commune sans jamais s’effacer. Dans un contexte où les formes de lien sont à réinventer, le chœur devient ici un espace puissant de transformation, d’écoute et de résonances partagées.

Avec Choreia, la CocoonDance Company propose une performance où huit danseurs et danseuses renouent avec les racines du théâtre, rendant à la vie l’essence même du chœur dans la comédie grecque, faite de danse, de chant et d’action, abolissant la frontière conventionnelle entre danse et voix, chant choral et action scénique, redéfinissant l’interaction entre les artistes et le public.

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ https://www.instagram.com/lacitebleuegeneve/;https://www.facebook.com/lacitebleuegeneve;https://www.youtube.com/@lacitebleuegeneve;https://www.tiktok.com/@lacitebleuegeneve [{« type »: « phone », « value »: « +41 22 552 43 13 »}, {« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/mediterraneo/36244936-fdec-411b-a60f-2b096cf02b3a/event/1426425 »}, {« type »: « email », « value »: « info@lacitebleue.ch »}] Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d’autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l’excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.

Inspirée par les formes chorales issues du folklore, du corps de ballet et de la comédie antique, la chorégraphe Rafaële Giovanola revisite le chœur comme architecture collective. Dance et Musique

Giulia Charbit / La _Cité Bleue