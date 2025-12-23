Choucroute Blind test

Salle des fêtes Montaigut-le-Blanc Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Soirée choucroute, blind test et karaoké Music and Geek .

Au menu choucroute, fromage, crumble aux pommes. .

Salle des fêtes Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 20 86 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Choucroute Blind test

L’événement Choucroute Blind test Montaigut-le-Blanc a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Grand Guéret