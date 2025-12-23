Choucroute Blind test Montaigut-le-Blanc
Choucroute Blind test Montaigut-le-Blanc samedi 7 février 2026.
Choucroute Blind test
Salle des fêtes Montaigut-le-Blanc Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Soirée choucroute, blind test et karaoké Music and Geek .
Au menu choucroute, fromage, crumble aux pommes. .
Salle des fêtes Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 20 86 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Choucroute Blind test
L’événement Choucroute Blind test Montaigut-le-Blanc a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Grand Guéret