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Choucroute des basketteurs Rosheim

Choucroute des basketteurs Rosheim dimanche 25 octobre 2026.

Ville : 67560 Rosheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 25 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Rosheim

Choucroute des basketteurs

Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25 12:00:00
fin : 2026-10-25 15:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Habituel rendez-vous automnal du club de Basket de Rosheim. Avec animation musicale.
Sur place ou à emporter, n’oubliez pas de réserver !
Habituel rendez-vous automnal du club de Basket de Rosheim. Avec animation musicale.

Sur place ou à emporter, n’oubliez pas de réserver !   .

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 97 72  carosheimbasket@orange.fr

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English :

The usual autumn meeting of the Rosheim Basket Club. With musical entertainment.
On the spot or to take away, don’t forget to book!

L’événement Choucroute des basketteurs Rosheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

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