Rosheim

Choucroute des basketteurs

Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25 12:00:00

fin : 2026-10-25 15:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Habituel rendez-vous automnal du club de Basket de Rosheim. Avec animation musicale.

Sur place ou à emporter, n’oubliez pas de réserver !

Habituel rendez-vous automnal du club de Basket de Rosheim. Avec animation musicale.

Sur place ou à emporter, n’oubliez pas de réserver ! .

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 97 72 carosheimbasket@orange.fr

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English :

The usual autumn meeting of the Rosheim Basket Club. With musical entertainment.

On the spot or to take away, don’t forget to book!

L’événement Choucroute des basketteurs Rosheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile