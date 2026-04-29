Choucroute des basketteurs Rosheim
Choucroute des basketteurs Rosheim dimanche 25 octobre 2026.
Rosheim
Choucroute des basketteurs
Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25 12:00:00
fin : 2026-10-25 15:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Habituel rendez-vous automnal du club de Basket de Rosheim. Avec animation musicale.
Sur place ou à emporter, n’oubliez pas de réserver !
Habituel rendez-vous automnal du club de Basket de Rosheim. Avec animation musicale.
Sur place ou à emporter, n’oubliez pas de réserver ! .
Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 97 72 carosheimbasket@orange.fr
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English :
The usual autumn meeting of the Rosheim Basket Club. With musical entertainment.
On the spot or to take away, don’t forget to book!
L’événement Choucroute des basketteurs Rosheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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